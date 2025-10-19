Колишній аграрій із Полтавщини отримав орден «За мужність» за підбитий російський танк

Молодший сержант Володимир Євчун з Полтавщини, позивний «Калач», отримав орден «За мужність» ІІІ ступеня за підбиття російського танку. Володимир служить водієм підрозділу зв’язку 91-го окремого протитанкового батальйону. До війни чоловік жив на Полтавщині, працював у сільському господарстві — вирощував виноград і смородину. Його історію служби опублікували у Полтавському обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки 18 жовтня.
У квітні 2022 року він добровільно прийшов до територіального центру комплектування. Спочатку служив водієм в управлінні, але не залишався в тилу — виїжджав на позиції, допомагав протитанкістам. Саме їхній розрахунок підбив танк збройних сил РФ. За це Володимир отримав орден.
Тепер він — водій-зв’язківець. Володимир доставляє пальне, обладнання й людей навіть під російськими дронами, у будь-яку пору доби.
