На Полтавщині стартував фінальний етап програми «Зелена країна»: висаджують тисячі дерев

Сьогодні, 18:02 Переглядів: 62

На Полтавщині в рамках осінньої посадкової кампанії висадили близько 20 тисяч сіянців нових дерев. Про це повідомили у пресслужбі Слобожанського лісового офісу.

Відбулася акція в рамках програми Президента «Зелена країна» — ініціативи зі створення мільярда дерев в Україні. Так лісівники створюють нові захисні насадження на землях запасу та тих, що громади передали під заліснення.

Зокрема, у Диканському лісництві до висадки дерев долучилися депутати обласної та місцевої рад, представники громадськості та діти.

Загалом на площі 3,5 га висадили близько 20 тисяч сіянців сосни, дуба та берези. Ці дерева укріплюватимуть береги водойм, запобігатимуть ерозії ґрунту та сприятимуть збереженню біорізноманіття.

У Слобожанському лісовому офісі зазначають, що із 2021 до весни 2025 року на Полтавщині висадили понад 35 мільйонів дерев. Навесні 2025 року — понад 3 мільйони сіянців, і приблизно стільки ж планують висадити восени.

Нагадаємо, раніше лісівники повідомляли, що цієї осені планують засадити близько 550 га лісу.