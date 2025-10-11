У Полтаві рятувальники звільнили жінку, яка застрягла головою під батареєю

10 жовтня близько 7.50 у Київському районі Полтави стався незвичний нещасний випадок. На вулиці Рєпіна жінка випадково застрягла головою під батареєю опалення. Про це стало відомо з оперативного зведення Головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій у Полтавській області.

На допомогу прибули рятувальники. Чергове відділення ДСНС за допомогою аварійно-рятувального обладнання обережно деблокувало потерпілу.

Жінку врятували, медичної допомоги на місці вона не потребувала.

