На Полтавщині зберігається дощова й прохолодна погода
Сьогодні, 10:01
Переглядів: 0
До кінця тижня обіцяють дощі
Циклон із півдня, що рухається на північний схід, приніс дощі та похолодання на Полтавщину. Нестійкий характер погоди збережеться щонайменше до вихідних, повідомили у Полтавському обласному центрі з гідрометеорології.
- 10 жовтня — хмарно, дощ. Вітер північно-західний 7–12 м/с. Температура: вночі 6–11°С, вдень 10–15°С.
- 11–12 жовтня — хмарно, місцями невеликий дощ. Температура вночі 5–10°С, вдень 9–14°С.
- 13 жовтня — невеликий дощ, 3–8°С вночі, 7–12°С вдень.
- 14 жовтня — без опадів. Вночі 3–8°С, вдень 7–12°С.
Нагадаємо, що вересень на Полтавщині видався теплішим за кліматичну норму.
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.