На Полтавщині тимчасово скасували кілька приміських поїздів через російський обстріл

В «Укрзалізниці» зазначили, що працюють над повним відновленням курсування приміських рейсів у регіоні
8 жовтня тимчасово не курсуватимуть кілька приміських поїздів на Полтавщині. Про це повідомили в «Укрзалізниці».
Зокрема, не ходитимуть такі рейси:
Додамо, що потяги не курсують через російський обстріл, що стався у ніч на 7 жовтня. У Полтаві уражені локомотивне депо, дистанція енергопостачання, тягові підстанції. Пошкоджено адміністративні та складські приміщення, рухомий склад. Крім того, уламками безпілотників пошкоджено приватний будинок.
