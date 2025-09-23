На Полтавщині тимчасово змінять розклад приміського поїзда «Кременчук – Ромодан»

У зв’язку з ремонтними роботами з 29 вересня по 2 жовтня змінюється графік руху приміського поїзда №6686/6687 сполученням Кременчук – Ромодан.
Поїзд відправлятиметься зі станції Кременчук о 20.30 (замість 20.15) та прибуватиме на станцію Ромодан о 23.52 (замість 23.11).
Кременчук – 20.30
Катамай – 21.00
Мазурівка – 21.17
Глобине – 21.25
Веселий Поділ – 22.44
Хорол – 23.13
Ромодан – 23.52.
Нагадаємо, раніше «Укрзалізниця» попередила про зміни у русі поїздів на Прикарпатті.
