Полтавщина, Подорожі

На Полтавщині тимчасово змінять розклад приміського поїзда «Кременчук – Ромодан»

Сьогодні, 21:01 Переглядів: 1

 Корективи діятимуть із 29 вересня по 2 жовтня через ремонтні роботи

У зв’язку з ремонтними роботами з 29 вересня по 2 жовтня змінюється графік руху приміського поїзда №6686/6687 сполученням Кременчук – Ромодан.

Поїзд відправлятиметься зі станції Кременчук о 20.30 (замість 20.15) та прибуватиме на станцію Ромодан о 23.52 (замість 23.11).

Новий розклад руху:

  • Кременчук – 20.30

  • Катамай – 21.00

  • Мазурівка – 21.17

  • Глобине – 21.25

  • Веселий Поділ – 22.44

  • Хорол – 23.13

  • Ромодан – 23.52.

Нагадаємо, раніше «Укрзалізниця» попередила про зміни у русі поїздів на Прикарпатті.

0
Автор: Руслана Горгола
