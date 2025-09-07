Тепло та без дощу: якою буде погода на Полтавщині 7 вересня

Сьогодні, 08:00

У неділю, 7 вересня, на Полтавщині очікується мінлива хмарність без опадів. Температура вдень становитиме 20–25º тепла. Про це повідомили у Полтавському обласному центрі з гідрометеорології.

Вітер північно-східний 5–10 м/с,.

Нагадаємо, раніше ми писали, що перша декада вересня буде теплою й нічим не відрізнятиметься від літа. Проте, вже у середині місяця відчутно похолодає, особливо вночі. Очікуються періоди дощів, але синоптики поки не прогнозують заморозків. Протягом вересня температура повітря в окремі дні може підвищиться до +30°C.