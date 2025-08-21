Капітан з Полтавщини Михайло Шарівський отримав орден Богдана Хмельницького

Сьогодні, 19:01 Переглядів: 100

Військовослужбовець врятував своїх побратимів під час бою в Курській області

Військовослужбовця із Полтавщини, капітана Михайла Шарівського відзначили орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня. Про це повідомили у пресслужбі 116-ї окремої бригади Сил територіальної оборони ЗСУ, де служить захисник.

За даними бригади, під час виконання бойового завдання у Курській області позиції підрозділу Шарівського були майже оточені. Попри артобстріли та поранення бійців, він організував кругову оборону, а коли виникла загроза знищення — особисто вивів два мінометні розрахунки через заміноване поле, уникнувши втрат.

У бою капітан самостійно коригував вогонь мінометів. Його підрозділ знищив техніку та живу силу противника, ліквідувавши щонайменше 60 російських військових і зупинивши наступ.

Військовослужбовець і надалі продовжує захищати Батьківщину — під обстрілами артилерії та FPV-дронів проводить рекогносцировку, визначає позиції розрахунків, особисто завозить боєкомплект і своєчасно евакуює поранених, зберігаючи життя багатьом військовослужбовцям.

Нагадаємо, нещодавно президент вручив орден Богдана Хмельницького майорові Анатолію Снітку, командирові роти зв’язку управління полтавської 116-ї окремої бригади Сил територіальної оборони ЗСУ: військовий у бою врятував двох поранених побратимів.