Капітан з Полтавщини Михайло Шарівський отримав орден Богдана Хмельницького

ГО "Захист держави"
Наша позиція – безкомпромісна підтримка заяви Спілки офіцерів України!
Олена Шуляк
Олена Шуляк: У переробній промисловості вже створено 20 тис. робочих місць завдяки мільярдним інвестиціям держави
Богдан Лазоренко
Розслідування помножене на нуль: чи буде правосуддя у справі кременчуцької «нафтової мафії»?
Микола Княжицький
Справді незалежними мають бути всі правоохоронні органи
Мирослава УКРАЇНСЬКА
"Українські книжки зпалювали ще й новини з цього робили"
Сабіна Юркіна
Чому я не боюся. І чому нормально — боятися
Анатолій Василенко
Коли газовий рахунок кусається: борг — зростав, коли лічильник «відпочивав»
Микола Корецький
Як депутат Полтавської облради від партії «Батьківщина», організував свято для Асоціації інвалідів дитинства «Новий дім»
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Полтавщина, Війна

Капітан з Полтавщини Михайло Шарівський отримав орден Богдана Хмельницького

Сьогодні, 19:01 Переглядів: 100

 

Військовослужбовець врятував своїх побратимів під час бою в Курській області

Військовослужбовця із Полтавщини, капітана Михайла Шарівського відзначили орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня. Про це повідомили у пресслужбі 116-ї окремої бригади Сил територіальної оборони ЗСУ, де служить захисник.

За даними бригади, під час виконання бойового завдання у Курській області позиції підрозділу Шарівського були майже оточені. Попри артобстріли та поранення бійців, він організував кругову оборону, а коли виникла загроза знищення — особисто вивів два мінометні розрахунки через заміноване поле, уникнувши втрат.

У бою капітан самостійно коригував вогонь мінометів. Його підрозділ знищив техніку та живу силу противника, ліквідувавши щонайменше 60 російських військових і зупинивши наступ.

Військовослужбовець і надалі продовжує захищати Батьківщину — під обстрілами артилерії та FPV-дронів проводить рекогносцировку, визначає позиції розрахунків, особисто завозить боєкомплект і своєчасно евакуює поранених, зберігаючи життя багатьом військовослужбовцям.

Нагадаємо, нещодавно президент вручив орден Богдана Хмельницького майорові Анатолію Снітку, командирові роти зв’язку управління полтавської 116-ї окремої бригади Сил територіальної оборони ЗСУ: військовий у бою врятував двох поранених побратимів.

0
Автор: Яна Гудзь Джерело фото: 116 бригада ТрО
Теги: нагородження орден Богдана Хмельницького 116 бригада ТрО
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх