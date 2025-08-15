Від початку повномасштабного вторгнення на Полтавщині постраждали понад 200 сімей: з них 47 втратили рідних

Сьогодні, 14:01 Переглядів: 143

Від початку повномасштабного вторгенння внаслідок російських обстрілів постраждали понад 200 сімей. Про це стало відомо на засіданні постійної комісії обласної ради з питань охорони здоров’я та соціального захисту населення, яка відбулася 12 серпня.

Детальніше про це розповіла директорка обласного Департаменту соціального захисту населення Людмила Корнієнко.

— Тримаємо на контролі ті сім'ї, які постраждали від авіаударів. За весь час війни у нас 47 родин втратили — загиблі, і 173 постраждали. Усього виплачено з обласного бюджету більш як 3 мільйони коштів на підтримку вказаних сімей.

Посадовиця також додала, що ці родини область підтримує у рамках Комплексної програми соціального захисту населення Полтавщини на 2021-2025 роки.

Нагадаємо, у Кременчуці 22 людини загинули внаслідок ракетного удару по торгівельному центру «Амстор» 27 червня 2022 року.