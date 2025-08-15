В Україні виявили 38 випадків нового COVID-штаму Stratus та один — Nimbus

В Україні лабораторно підтвердили випадки двох нових субваріантів коронавірусу Омікрон — «Nimbus» та «Stratus». Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я України 14 серпня.

Субваріант «Nimbus» (NB.1.8.1) вперше зафіксували у світі в січні 2025 року, в Україні його виявили цього серпня на Вінниччині. «Stratus» (XFG) у світі виявили наприкінці січня.

Нині в Україні підтверджено 38 випадків субваріанту «Stratus» та один випадок «Nimbus». Серед інфікованих — жителі Полтавщини.

За даними ВООЗ, обидва субваріанти внесені до переліку тих, що потребують моніторингу на рівні країн. Вони поширюються швидше за попередні варіанти та можуть викликати тяжкий перебіг COVID-19 у людей з ослабленим імунітетом.

Основний симптом «Nimbus» — гострий біль у горлі, «Stratus» — хриплий голос та охриплість. Інші симптоми подібні до класичних ознак COVID-19: нежить, кашель, підвищена температура, головний біль, втома, втрата нюху чи смаку.

Вакцинація, за даними МОЗ, залишається основним способом запобігти тяжкому перебігу хвороби та ускладненням. В Україні застосовують омікрон-специфічну вакцину, адаптовану проти актуальних варіантів вірусу. Ревакцинацію радять робити кожні 6-12 місяців людям із груп ризику — зокрема літнім, вагітним, людям з хронічними захворюваннями та медпрацівникам.

