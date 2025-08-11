На фоні нового штаму COVID-19 у Полтавській області зростає кількість хворих

Сьогодні, 16:29 Переглядів: 258

За минулий тиждень в області підтвердили 28 випадків COVID-19: це більше, ніж тижнем раніше, але загальний рівень захворюваності залишається стабільним

Упродовж минулого тижня на Полтавщині зросла кількість хворих на COVID-19. Про це повідомили у Полтавському обласному центрі контролю та профілактики хвороб.

Так за попередній тиждень в області зафіксували 28 випадків COVID-19 за тиждень. Це більше, ніж тижнем раніше, однак зростання не впливає на загальний рівень захворюваності на гострі респіраторні інфекції.

За даними обласного центру контролю та профілактики хвороб, на минулому тижні у Полтавській області на ГРІ разом з COVID-19 захворіли 1 778 людей — це на 3% більше, ніж попереднього тижня. Показник становить 131,5 на 100 тисяч населення, що на 75% нижче за епідемічний поріг.

Найбільше хворіють діти — 885 випадків (55% від загальної кількості). До лікарень госпіталізували 92 пацієнтів (5% від загальної кількості). Летальних випадків від грипу та COVID-19 за тиждень не зафіксували.

Найвищі показники захворюваності — у Новоселівській, Нехворощанській та Драбинівській громадах.

За результатами лабораторних досліджень вірус грипу в області не виявлено.

Нагадаємо, минулого тижня на Полтавщині виявили новий штам COVID-19 — Stratus. Нині відомо, що Stratus може мати один специфічний симптом — охриплість голосу. «Хрипкий, шорсткий голос» може бути сигналом інфікування, хоча основними ознаками залишаються кашель, лихоманка і втома. За останній місяць частка Stratus у світі зросла з 7,4% до 22,7%.