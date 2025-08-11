У Полтавському окружному адмінсуді обиратимуть нового голову

Завтра, 12 серпня, у Полтавському окружному адміністративному суді обиратимуть голову суду. Про це повідомили у пресслужбі суду.
Відомо, що завтра у суді відбудуться збори суддів. На порядку денному три питання:
Про результати роботи Полтавського окружного адміністративного суду у І півріччі 2025 року. Звіт голови суду, заступника голови суду.
Про результати роботи апарату суду у І півріччі 2025 року. Інформація керівника апарату.
Про обрання голови суду Полтавського окружного адміністративного суду.
Нині у Полтавському окружному адмінсуді головує суддя Іван Ясиновський. Він очолює суд із 17 серпня 2022 року.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.