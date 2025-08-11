Олена Шуляк
Українцям виплачують ще один вид допомоги: нардеп Шуляк розкрила подробиці
Микола Княжицький
Справді незалежними мають бути всі правоохоронні органи
Мирослава УКРАЇНСЬКА
"Українські книжки зпалювали ще й новини з цього робили"
Сабіна Юркіна
Чому я не боюся. І чому нормально — боятися
Анатолій Василенко
Коли газовий рахунок кусається: борг — зростав, коли лічильник «відпочивав»
Микола Корецький
Як депутат Полтавської облради від партії «Батьківщина», організував свято для Асоціації інвалідів дитинства «Новий дім»
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Полтавщина

У Полтавському окружному адмінсуді обиратимуть нового голову

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 144

 

Нині суд очолює голова суду Іван Ясиновський

Завтра, 12 серпня, у Полтавському окружному адміністративному суді обиратимуть голову суду. Про це повідомили у пресслужбі суду.

Відомо, що завтра у суді відбудуться збори суддів. На порядку денному три питання:

  • Про результати роботи Полтавського окружного адміністративного суду у І півріччі 2025 року. Звіт голови суду, заступника голови суду.

  • Про результати роботи апарату суду у І півріччі 2025 року. Інформація керівника апарату.

  • Про обрання голови суду Полтавського окружного адміністративного суду.

Нині у Полтавському окружному адмінсуді головує суддя Іван Ясиновський. Він очолює суд із 17 серпня 2022 року.

ПО ТЕМІ:

Полтавський окружний адмінсуд розглядає справу щодо реорганізації лікарні «Придніпровська»

Полтавський окружний адмінсуд визнав протиправним рішення Кременчуцької міської ради 

Житель Кременчука оскаржує зміни до Генплану міста: суд відкрив провадження

Суд відмовив у задоволенні позову активістки Трофименко щодо скасування рішення депутатів про зміну дати Дня міста

0
Автор: Яна Гудзь
Теги: суд Полтавський окружний адмінсуд голова суду
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх