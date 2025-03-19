Житель Кременчука оскаржує зміни до Генплану міста: суд відкрив провадження

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Згідно з ухвалою, Кременчуцька міська рада повинна опублікувати оголошення про відкриття провадження у виданні, де був або мав бути оприлюднений спірний нормативно-правовий акт. Також міськраду зобов’язали надати суду оригінал рішення та супровідні документи, які були враховані під час його ухвалення

17 березня Полтавський окружний адміністративний суд відкрив провадження у справі за позовом жителя Кременчука Євгенія Т. до Кременчуцької міської ради. Позивач оскаржує рішення міськради від 13 вересня 2024 року про внесення змін до Генерального плану міста, які, зокрема, передбачають будівництво заводу для переробки вуглеводної сировини в Північному промвузлі. Про це стало відомо з Єдиного державного реєстру судових рішень.

Євгеній вважає, що ці зміни порушують його права та законні інтереси. Згідно з ухвалою, Кременчуцька міська рада повинна опублікувати оголошення про відкриття провадження у виданні, де був або мав бути оприлюднений спірний нормативно-правовий акт. Також міськраду зобов’язали надати суду оригінал рішення та супровідні документи, які були враховані під час його ухвалення. Це означає, що Кременчуцька міська рада зобов’язана офіційно повідомити громадськість про відкриття судового провадження щодо оскарження змін до Генплану.

Якщо відповідач не подасть необхідні документи або не надасть відзив на позов у встановлений строк, суд може розглядати справу за наявними матеріалами.

Суд призначив підготовче засідання на 10 квітня у приміщенні Полтавського окружного адміністративного суду.

Нагадаємо, у березні Полтавський окружний адміністративний суд визнав протиправним та скасував рішення Кременчуцької міської ради щодо внесення змін до детального плану території в Північному промвузлі Кременчука. За словами позивача, депутата Кременчуцької міської ради Богдана Лазоренка, рішення міськради — «було першим кроком в ланцюжку оформлення містобудівної документації, щоб розпочати будівництво приватного нафтопереробного заводу (народного депутата — ред.) Шаповалова і кума Малецького — власника компаній VM Group». Мова йде про кременчуцького підприємця Віталія Марченка. Депутат Лазоренко вказував на порушення процедури голосування та невідповідність змін до містобудівної документації.

Додамо, що власника компанії VM Group Віталія Марченка підозрюють в створенні організованої групи для ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.

У групу увійшли кременчуцькі нафтові фірми та підприємства, які були зареєстровані на ім’я раніше знайомих або підшуканих осіб Марченка.

За даними правоохоронців, до створеної групи компаній VMGroup, що фактично керується Марченком, увійшли, зокрема, ТОВ «Азарес», ТОВ «Торговий Дім Кременчук», ТОВ «Стандарт Оіл Компані» та ТОВ «Інтерего». Зазначимо, що деякі з цих ТОВ раніше вже фігурували у матеріал «Кременчуцького Телеграфа» щодо будівництва нового підприємства, більш відомого серед населення як мініНПЗ. Зокрема, «Азарес» і «Торговий Дім Кременчук» були членами погоджувальної комісії від міської ради, яке лобіювало будівництво заводу.

Вплив «нафтового лобі» у будівництві заводу. У Кременчуці розглянули скарги до генерального плану міста

За даними Clarity Project, сам же Віталій Марченко є засновником ТОВ «Альфа груп 77», яке також увійшло у так зване «нафтове лобі» комісії.

Також правоохоронці підозрюють кременчуцькі нафтові фірми та підприємства у співпраці з Росією та Республікою Білорусь. За даними правоохоронців, підприємці імпортували в Україну через європейські компанії метиловий спирт, який, ймовірно, був виготовлений у РФ та РБ.