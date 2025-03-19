Уламки російського безпілотника пошкодили підприємство на Полтавщині

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У ніч на 19 березня на Полтавщині працювала протиповітряна оборона. Російські війська атакували область безпілотниками. Уламки БпЛА пошкодили склад одного з підприємств у Миргородському районі. Про це повідомили у Полтавській обласній військовій адміністрації.

Постраждалих немає. Також загорілась солома. Пожежу ліквідували.

Нагадаємо, у ніч на 18 березня уламки російських БпЛА у Лубенському районі пошкодили 2 будинки.