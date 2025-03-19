Шахраї масово надсилають українцям листи нібито від «Дії»: про що варто знати

Сьогодні, 07:45 Переглядів: 270

В Україні на початку 2025 року активізувалися шахраї, які надсилають українцям листи нібито від імені системи держпослуг «Дія». У листах шахраї пропонують отримати щорічне податкове відшкодування, а насправді крадуть дані карток й обкрадають рахунки жертв.

Про це попереджають Державна податкова служба (ДПС) та Центрі протидії дезінформації (ЦПД) при РНБО України.

— Шахраї надсилають українцям фейкові електронні листи нібито від порталу Дія з пропозицією отримати щорічне податкове відшкодування, — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в таких листах одержувачам пропонують перейти на сайт, який візуально схожий на портал «Дія». Після цього просять ввести особисті дані:

номер мобільного телефону;

ПІБ;

реквізити банківської картки (номер, термін дії та CVV-код).

— У жодному разі не переходьте за посиланнями у таких листах і не вводьте свої особисті дані. Вони можуть бути використані для авторизації у вашому банківському акаунті для подальшого виведення коштів, — попереджають українців та пояснюють, що особисті дані можуть використовувати, щоб не просто «обчистити» банківську карту, але й по суті її «вкрасти», прив’язавши банківський обліковий запис до нового пристрою.

Що таке «податкове відшкодування»

В Україні щороку до 31 грудня закінчується термін, протягом якого можна скористатися правом на отримання податкової знижки за попередній рік. Така «знижка» (повернення певної суми зі сплачених податків) надається у тому випадку, якщо платник податків витратив гроші на певні категорії видатків.

При цьому, щоб скористатися податковою знижкою, обов’язково потрібно подати декларацію про доходи за минулий рік. Декларацію потрібно створити разом із додатком Ф3, у якому й провадиться розрахунок суми податкової знижки.

Наприклад, якщо 2023 року платник податків заплатив за навчання в університеті за контрактом 30 тис. грн, то 2024-го року він міг претендувати на податкову знижку від сплаченого податку на доходи фізособи (ПДФО). Тобто держава може повернути такому платнику 18% від 30 тис. грн, або 5400 грн.

Це ж стосується й витрат на навчання дітей платника податків — не лише у вищих навчальних закладах, а й, наприклад, у приватних дитячих садках. Держава може повернути частину сплачених минулого року податків у вигляді податкової знижки.

Список витрат, на які поширюється податкова знижка, зазначено у Податковому кодексі України (п. 3 ст. 166). У загальних рисах цей список виглядає так:

витрати на платежі з іпотеки;

частина пожертв або благодійних внесків неприбутковим організаціям, але у розмірі, що не перевищує 4% від загального річного доходу платника податків;

витрати на навчання платника податків та членів його сім'ї першого ступеня споріднення (батьки, чоловік, діти, зокрема й усиновлені). Наприклад, витрати на навчання у дошкільних, шкільних, позашкільних, навчальних закладах, установах професійно-технічної та вищої освіти;

витрати на окремий перелік медичних послуг;

витрати на внески за страхування життя чи недержавні пенсійні фонди;

витрати на допоміжні репродуктивні технології та усиновлення дітей (зокрема, на сплату державного мита);

витрати на встановлення газового обладнання на автомобіль;

витрати на оренду житла внутрішньо переміщеними особами;

витрати на придбання акцій резидентів «Дія.Сіті».

Знижка надається лише за попередній податковий період (рік). Тобто до кінця 2025 року можна отримати відшкодування від держави за витрати, зроблені у 2024 році. Якщо особа не скористається правом на податкову знижку за 2024 рік, то 2026-го це право «згорає».