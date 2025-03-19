Шахраї масово надсилають українцям листи нібито від «Дії»: про що варто знати

У надісланих листах шахраї пропонують отримати щорічне податкове відшкодування, а насправді крадуть дані карток й обкрадають рахунки жертв
В Україні на початку 2025 року активізувалися шахраї, які надсилають українцям листи нібито від імені системи держпослуг «Дія». У листах шахраї пропонують отримати щорічне податкове відшкодування, а насправді крадуть дані карток й обкрадають рахунки жертв.
Про це попереджають Державна податкова служба (ДПС) та Центрі протидії дезінформації (ЦПД) при РНБО України.
Зазначається, що в таких листах одержувачам пропонують перейти на сайт, який візуально схожий на портал «Дія». Після цього просять ввести особисті дані:
Що таке «податкове відшкодування»
В Україні щороку до 31 грудня закінчується термін, протягом якого можна скористатися правом на отримання податкової знижки за попередній рік. Така «знижка» (повернення певної суми зі сплачених податків) надається у тому випадку, якщо платник податків витратив гроші на певні категорії видатків.
При цьому, щоб скористатися податковою знижкою, обов’язково потрібно подати декларацію про доходи за минулий рік. Декларацію потрібно створити разом із додатком Ф3, у якому й провадиться розрахунок суми податкової знижки.
Наприклад, якщо 2023 року платник податків заплатив за навчання в університеті за контрактом 30 тис. грн, то 2024-го року він міг претендувати на податкову знижку від сплаченого податку на доходи фізособи (ПДФО). Тобто держава може повернути такому платнику 18% від 30 тис. грн, або 5400 грн.
Це ж стосується й витрат на навчання дітей платника податків — не лише у вищих навчальних закладах, а й, наприклад, у приватних дитячих садках. Держава може повернути частину сплачених минулого року податків у вигляді податкової знижки.
Список витрат, на які поширюється податкова знижка, зазначено у Податковому кодексі України (п. 3 ст. 166). У загальних рисах цей список виглядає так:
Знижка надається лише за попередній податковий період (рік). Тобто до кінця 2025 року можна отримати відшкодування від держави за витрати, зроблені у 2024 році. Якщо особа не скористається правом на податкову знижку за 2024 рік, то 2026-го це право «згорає».
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