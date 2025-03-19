Біль у суглобах прожене гвоздика

Біль у спині, у ліктях і колінах, при артрозах, ревматизмі, радикуліті, міазиті, невралгії чудово знімає настояна на одеколоні гвоздика
Візьміть п’ять пакетиків (по 20г) гвоздики (продаються у відділах спецій)
Залийте двома флаконами потрійного одеколону
Закриту скляну банку тримайте в темному місці (не в холодильнику) тиждень, постійно струшуючи.
Готове розтирання повинно мати насичений коричневий колір. Натерши нею хворі місця, прикрийте поліетиленом і вкрийте. Біль піде!
Перш ніж скористатися народним рецептом лікування, обов'язково порадьтеся з лікарем!
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