Біль у суглобах прожене гвоздика

Сьогодні, 07:01 Переглядів: 260

Біль у спині, у ліктях і колінах, при артрозах, ревматизмі, радикуліті, міазиті, невралгії чудово знімає настояна на одеколоні гвоздика

Візьміть п’ять пакетиків (по 20г) гвоздики (продаються у відділах спецій) Залийте двома флаконами потрійного одеколону Закриту скляну банку тримайте в темному місці (не в холодильнику) тиждень, постійно струшуючи. Готове розтирання повинно мати насичений коричневий колір. Натерши нею хворі місця, прикрийте поліетиленом і вкрийте. Біль піде! Перш ніж скористатися народним рецептом лікування, обов'язково порадьтеся з лікарем!

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