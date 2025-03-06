22 березня Kozak System виступить у Кременчуці (афіша)

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Під час своїх концертів KOZAK SYSTEM збирають донати у скриню, які потім конвертують у дрони, пікапи, необхідне забезпечення для воїнів, яке самі ж і відвозять на передову