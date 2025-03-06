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Кременчук, Афіша

22 березня Kozak System виступить у Кременчуці (афіша)

Сьогодні, 14:31 Переглядів: 172

Під час своїх концертів KOZAK SYSTEM збирають донати у скриню, які потім конвертують у дрони, пікапи, необхідне забезпечення для воїнів, яке самі ж і відвозять на передову

22 березня о 18:00 у Палаці культури Кременчука відбудеться концерт гурту Kozak System. Це не просто музична подія, а можливість підтримати українських військових та відчути силу єднання через музику.

Чому варто відвідати концерт

  • Музика, що надихає — виступи Kozak System наповнені енергією, патріотизмом і вірою в Перемогу.
  • Сильні промови — фронтмен гурту Іван Леньо не лише музикант, а й лідер думок, який заряджає кожного присутнього своєю мотивацією.
  • Допомога армії — під час концерту збиратимуться донати на дрони, пікапи та інші необхідні речі для українських захисників.

Квитки можна придбати тут: Karabas


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Автор: Руслана Горгола
Теги: Kozak System концерт
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