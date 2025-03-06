Під час своїх концертів KOZAK SYSTEM збирають донати у скриню, які потім конвертують у дрони, пікапи, необхідне забезпечення для воїнів, яке самі ж і відвозять на передову
22 березня о 18:00 у Палаці культури Кременчука відбудеться концерт гурту Kozak System. Це не просто музична подія, а можливість підтримати українських військових та відчути силу єднання через музику.
Квитки можна придбати тут: Karabas
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