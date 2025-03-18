Цього року від зачепінгу постраждали 9 дітей: поліція наголошує, що це не гра, а смертельний ризик

Сьогодні, 21:03 Переглядів: 161

В поліції дали поради батькам та підліткам, яким уникнути небезпеки та врятувати життя

З початку року в Україні зафіксовано 8 випадків зачепінгу, внаслідок яких постраждали 9 дітей. Про це повідомила пресслужба Національної поліції у вівторок, 18 березня.

Як відомо, зачепінг — це катання на автозачепах, поручнях та підніжках вагонів поїздів, метро та іншого транспорту.

— З початку року в Україні зафіксовано 8 випадків зачепінгу, внаслідок яких постраждали 9 дітей. Заради кількох секунд відео чи екстриму підлітки наражають себе на смертельну небезпеку! – йдеться в повідомленні.

У поліції нагадують, що електричний струм, падіння чи зіткнення з перешкодами завжди призводять до травм або смертельного результату. Та пояснили, чому зачепінг — це смертельно небезпечно:

напруга до 27 000 вольт — навіть якщо не торкатися дротів, удар струмом може бути миттєвим;

падіння з висоти — один різкий рух, і життя може змінитися назавжди;

зіткнення з перешкодами — мости, тунелі, опори зі швидкістю 60-100 км/год — це фатально.

Правоохоронці дали поради, що робити, якщо ви помітили людину на вагоні або підніжці транспорту. Насамперед потрібно:

повідомити чергового на вокзалі або працівників залізниці. Зателефонувати на гарячу лінію УЗ: 0(800)-503-111 (безкоштовно).

викликати Національну поліцію (102) або ДСНС (101).

запам’ятати місце для точної передачі інформації службам.

Батькам підлітків радять частіше говорити з ними про небезпеку зачепінгу.

— Уважно стежте за контентом у їхніх соцмережах — екстремальні відео можуть штовхати на ризик із летальними наслідками. Також звертайте увагу на нові інтереси дитини — різка захопленість транспортом чи екстремальними відео може бути сигналом, — такі поради батька дали в Нацполіції.

Крім того, правоохоронці звернулися до підлітків.

— Лайки у соцмережах нічого не варті, якщо поставити на карту власне життя! Якщо друзі пропонують зачепінг — відмовся! Бачите, що хтось планує небезпечну поїздку? Повідомте дорослих або зателефонуйте 102. Ваша уважність може врятувати життя! – йдеться в повідомленні.

Як відомо, у лікарні Києва помер 12-річний хлопчик, який заліз на електропоїзд та отримав удар струмом. За життя дитини медики боролися майже 5 діб, але врятувати його не вдалося. У січні на Одещині від удару струму також загинув хлопчик, який забрався на вагон поїзда.