У Горішніх Плавнях провели навчальний семінар для внутрішньопереміщених осіб

Захід організували відділ у справах сім’ї і молоді та БО «Світло надії» в рамках міжнародного проєкту
Тренінг «Основи працевлаштування» відбувся 7 лютого у Культурному центрі міської бібліотеки. Організатором заходу виступив відділ у справах сім’ї і молоді служби у справах дітей, сім’ї і молодіжної політики виконкому міської ради за участі благодійної організації (БО) «Світло надії».
Заняття для жінок, які опинилися в складних життєвих обставинах, зокрема з-поміж ВПО, проводилося в рамках проєкту «Зміцнення засобів до існування: розширення прав і можливостей жінок та молоді шляхом розвитку навичок, самозайнятості та кар’єрного консультування в Полтавській та Чернігівській областях». Ініціатива фінансується урядом Словаччини й реалізується БО «Світло надії». Про це розповів голова правління благодійної організації Сергій Жук, який був асистентом тренера на занятті. Він зазначив, що реалізація проєкту розпочалася в грудні і триватиме три місяці.
Як зауважив Сергій Жук, проєктом також передбачений напрям роботи з молоддю. Для молодих людей провели тренінг «Спілкуємося та діємо: навички ефективної комунікації, подолання конфліктів». Крім Горішньоплавнівської громади, розповів голова БО, були залучені ще й Кременчуцька, Полтавська та Миргородська громади. Заняття розпочалося зі знайомства у форматі інтерв’ю. Його учасниці працювали в парах, дізнаючись все про напарницю — від імені до улюблених місць відпочинку, а потім презентували одна одну. А ще ділилися своїми емоціями, які відчували, перебуваючи в ролі презентантки, і навпаки — коли їх презентували інші.
Таким чином жінки вчилися успішній самопрезентації за представленою тренером схемою — напрацьовували вміння розповідати про себе на бесіді з роботодавцем, акцентуючи на виграшних моментах.
Вона підкреслила, що «такі проєкти допомагають жінкам соціалізуватися, почати комунікувати між собою, з представниками органів місцевого самоврядування, побачити і зрозуміти, як вирішуються проблеми працевлаштування».
У рамках проєкту також проводять тренінги для жінок із започаткування власної справи. У Горішніх Плавнях таке заняття відбулося 10 лютого. На цих тренінгах, за словами Ірини Дудки, учасникам «дають базові знання, як знайти шляхи монетизації хобі, захоплень». Як зауважила тренерка, на заняття запрошують жінок різного віку, і на реальних прикладах доводять, що свою власну справу можна розпочати у будь-якому віці, якщо є ідеї і бажання.
Начальниця відділу у справах сім’ї і молоді служби у справах дітей, сім’ї і молодіжної політики Тетяна Качанова підкреслила, що «дуже добре, коли є партнери — благодійні, громадські організації, які допомагають працювати з мешканцями громади».
За останні три місяці, зауважила Тетяна Качанова, представники БО «Світло надії» вже втретє проводять тренінги в Горішніх Плавнях. Планують провести ще низку занять іншого спрямування.
Одна з учасниць заходу Марія розповіла, що вже вдруге бере участь у тренінгах, які проходять для жінок у Культурному центрі міської бібліотеки.
Інша співрозмовниця «Хронік тижня», 68-річна Людмила, живе в Горішніх Плавнях два роки. Через війну була змушена переїхати з міста Вовчанська Харківської області.
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