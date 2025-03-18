У Горішніх Плавнях провели навчальний семінар для внутрішньопереміщених осіб

Сьогодні, 20:02 Переглядів: 80 Партнерський проєкт

Захід організували відділ у справах сім’ї і молоді та БО «Світло надії» в рамках міжнародного проєкту

Тренінг «Основи працевлаштування» відбувся 7 лютого у Культурному центрі міської бібліотеки. Організатором заходу виступив відділ у справах сім’ї і молоді служби у справах дітей, сім’ї і молодіжної політики виконкому міської ради за участі благодійної організації (БО) «Світло надії».

Заняття для жінок, які опинилися в складних життєвих обставинах, зокрема з-поміж ВПО, проводилося в рамках проєкту «Зміцнення засобів до існування: розширення прав і можливостей жінок та молоді шляхом розвитку навичок, самозайнятості та кар’єрного консультування в Полтавській та Чернігівській областях». Ініціатива фінансується урядом Словаччини й реалізується БО «Світло надії». Про це розповів голова правління благодійної організації Сергій Жук, який був асистентом тренера на занятті. Він зазначив, що реалізація проєкту розпочалася в грудні і триватиме три місяці.

«Наша організація працює на ринку соціальних послуг 25 років поспіль. Нас знають багато міжнародних організацій, маємо потужне фінансування. Але з цим донором «Світло надії» працює вперше, — вказав Сергій Жук. — До цього ми провели тренінгове заняття відповідної тематики в селі Хомутець Миргородської громади, де компактно проживають ВПО, у Полтаві та Кременчуці».

Як зауважив Сергій Жук, проєктом також передбачений напрям роботи з молоддю. Для молодих людей провели тренінг «Спілкуємося та діємо: навички ефективної комунікації, подолання конфліктів». Крім Горішньоплавнівської громади, розповів голова БО, були залучені ще й Кременчуцька, Полтавська та Миргородська громади. Заняття розпочалося зі знайомства у форматі інтерв’ю. Його учасниці працювали в парах, дізнаючись все про напарницю — від імені до улюблених місць відпочинку, а потім презентували одна одну. А ще ділилися своїми емоціями, які відчували, перебуваючи в ролі презентантки, і навпаки — коли їх презентували інші.

Таким чином жінки вчилися успішній самопрезентації за представленою тренером схемою — напрацьовували вміння розповідати про себе на бесіді з роботодавцем, акцентуючи на виграшних моментах.

«Ми, зокрема, проговорюємо, що і як краще розповісти людям про себе, або де краще промовчати, щоб створити позитивний образ та привернути увагу до себе. Крім того, вчимо створювати образ свого майбутнього «Я», яке допомагає людині скерувати всі свої зусилля для власного вдосконалення», — розповіла тренерка проєкту Ірина Дудка.

Вона підкреслила, що «такі проєкти допомагають жінкам соціалізуватися, почати комунікувати між собою, з представниками органів місцевого самоврядування, побачити і зрозуміти, як вирішуються проблеми працевлаштування».

«Під час тренінгів ми надаємо практичну інформацію, яка допомагає жінкам зорієнтуватися, яким може бути їхній наступний крок у житті щодо пошуку роботи, — наголосила Ірина Дудка. — Зокрема, інформація стосується вміння комунікації, написання резюме, як себе позиціювати та не втрачати свій потенціал, як зберегти свій ресурс і вірити в себе».

У рамках проєкту також проводять тренінги для жінок із започаткування власної справи. У Горішніх Плавнях таке заняття відбулося 10 лютого. На цих тренінгах, за словами Ірини Дудки, учасникам «дають базові знання, як знайти шляхи монетизації хобі, захоплень». Як зауважила тренерка, на заняття запрошують жінок різного віку, і на реальних прикладах доводять, що свою власну справу можна розпочати у будь-якому віці, якщо є ідеї і бажання.

«Ми допомагаємо жінкам повірити в себе, вийти із зони невизначеності і зрозуміти, що у будь-який час є шанс для розвитку», — підсумувала Ірина Дудка.

Начальниця відділу у справах сім’ї і молоді служби у справах дітей, сім’ї і молодіжної політики Тетяна Качанова підкреслила, що «дуже добре, коли є партнери — благодійні, громадські організації, які допомагають працювати з мешканцями громади».

«Ми багато років тісно співпрацюємо з БО «Світло надії» у різних напрямах, — наголосила вона. — Зокрема, це протидія домашньому насильству, а з початком повномасштабної війни — робота з ВПО та їхніми дітьми, робота з молоддю. Тож допомагаємо організовувати відповідні групи населення, на які спрямовані тренінги».

За останні три місяці, зауважила Тетяна Качанова, представники БО «Світло надії» вже втретє проводять тренінги в Горішніх Плавнях. Планують провести ще низку занять іншого спрямування.

«Ми раді актуальній співпраці, і всіляко допомагаємо їм в організації заходів. Розраховуємо на позитивні результати нашої спільної роботи», — підсумувала начальниця відділу.

Одна з учасниць заходу Марія розповіла, що вже вдруге бере участь у тренінгах, які проходять для жінок у Культурному центрі міської бібліотеки.

«Тут панує тепла атмосфера. Мені дуже цікаво. Я отримала нові знання для свого розвитку, для усвідомлення своїх можливостей і потенціалу, щоб рухатися вперед», — зазначила учасниця.

Інша співрозмовниця «Хронік тижня», 68-річна Людмила, живе в Горішніх Плавнях два роки. Через війну була змушена переїхати з міста Вовчанська Харківської області.

«Я вже тут адаптувалася, відвідую всі тренінги, які відбуваються для жінок. Мені дуже подобається спілкуватися з молодими людьми. Від цієї зустрічі та спілкування отримала гарний настрій, поштовх для подальшого розвитку, і це мене тішить і надихає», — наголосила співрозмовниця.