Де завтра у Кременчуці планово вимикатимуть світло
Сьогодні, 19:01
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Енергетики проводитимуть ремонтні роботи
У середу, 19 березня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».
З 5.30 до 18.00
Розчищення трас
-
вул. Бетонна, 126-128А
-
вул. Вітчизняна, 5-20
-
вул. Вадима Пугачова, 36
-
вул. Гійома Боплана, 77-92
-
вул. Кооперативна, 1-28/75
-
вул. Юрія Кондратюка, 7-82
-
пров. Бакинський
-
пров. Бар’єрний
-
пров. Західний
-
пров. Квітневий
-
пров. Луговий
-
проїзд Луговий
-
вул. Ботанічна
-
вул. Весняна
-
вул. Громадянська
-
вул. Кільцева
-
вул. Кооперативна
-
вул. Миколи Пирогова
-
вул. Нескорених
-
вул. Проліскова
-
вул. Юрія Кондратюка
-
вул. Юрія Липи
-
проїзд Весняний
-
проїзд Володимира Константиновича
-
проїзд Івана Калиновича
-
пров. Августина Волошина
-
пров. Гетьмана Сомка
-
пров. Князя Олега
-
пров. Кооперативний
-
пров. Миколи Пирогова
-
пров. Олексія Бутовського
-
пров. 1-й Весняний
-
пров. 2-й Весняний
-
туп. Пугачова
-
туп. Спокійний.
З 8.00 до 17.00
Розчищення трас
- вул. Академіка Герасимовича, 2-46, 23/2, 29/16
- вул. Ботанічна, 1-20
- вул. Дмитра Демидюка, 27/26-42
- вул. Василя Сліпака, 8-45А, 38-75А/18
- вул. Військова, 18/56
- вул. Віталія Базилевського, 2-18
- вул. В’ячеслава Чорновола, 19-45
- вул. Євгена Коновальця, 52-70
- вул. Івана Мазепи, 44
- вул. Кавалерійська, 1/56-11А
- вул. Кільцева, 12-34
- вул. Кооперативна, 112А-127Б
- вул. Майора Борищака, 19А
- вул. Миколи Кучми, 62
- вул. Миколи Пирогова, 7-34/125
- вул. Олеся Гончара, 32-63
- вул. Прорізний, 17-37
- вул. Редутна, 41-92
- вул. Тараса Шевченка, 98/16-107/13
- вул. Університетська, 45
- просп. Свободи, 78-88
- пров. Алли Горської, 1, 2, 6-8
- пров. Дніпровський, 1-6, 7-18
- пров. Олександра Олеся, 13, 13/1, 45
- пров. Сергія Онопченка, 21-49
- пров. Спаський, 1-9А
- пров. Транспортний, 1-28
- пров. Шкільний, 18/5
- туп. Максима Рильського, 1-10.
Технічне обслуговування електромереж
- вул. Дружинницька, 1-33, 23А
- вул. Господарська, 1-9, 6-38
- вул. Івана Багряного, 3-21
- вул. Капітана Трусова, 39-46
- вул. Квітки Цісик, 5/48-15
- вул. Льва Орнштейна, 1/7, 3, 5, 8
- вул. Максима Кривоноса, 41/2-53, 56, 52-92
- вул. Нижня, 1-28
- вул. Щаслива, 33
- пров. Господарський, 3-10А
- пров. Композитора Вербицького, 3А, 5
- пров. Шосейний, 8, 10
- просп. Свободи, 62-100.
Виконання договорів про приєднання
- вул. Володимира Великого, 28
- вул. Вадима Пугачова, 6Д
- вул. Валентини Федько, 1/8-17/19
- вул. Княгині Ольги, 3-10, 9
- вул. Молодіжна, 25
- вул. Соні Делоне, 11-21/1
- вул. Сержанта Мельничука, 188
- пров. Будівельний, 10
- пров. Кузьми Дерев’янка, 17-22
- пров. Медовий, 2-27/16
- просп. Лесі Українки, 16-26, 18-28.
Роботи за заявою користувача
- вул. Ковальська, 30/24-37
- вул. Лінійна, 1-4
- вул. Михайла Драгоманова, 13/28-49Б
- вул. Павла Чубинського, 21-33
- наб. Лейтенанта Дніпрова, 4-7
- пров. Івана Кожедуба, 13-32
- пров. Петра Ракітіна, 2-19.
З 8.00 до 20.00
Капітальний ремонт електромереж
- вул. Архітектора Сергєєва
- вул. Каховська
- вул. Кооперативна
- вул. Проєктна
- вул. Раїси Кириченко
- просп. Полтавський, 277-281
- пров. Бакинський
- пров. Гетьмана Сомка
- пров. Градизький
- пров. Данила Нечая
- пров. Західний
- пров. Зв’язковий
- пров. Липневий
- пров. Олексія Бутовського
- пров. Резервний
- проїзд Зв’язковий
- вул. Горліса-Горського, 3-10
- с. Мала Кохнівка
- с. Придніпрянське.
Технічне обслуговування електромереж
- пров. Веселий, 10
- вул. Івана Франка, 29, 33
- вул. Київська, 64-80, 121
- вул. Перекопська, 40
- вул. Ярова, 1, 3, 5, 7
- туп. Урожайний, 2.
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