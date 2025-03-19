У Кременчуці замовляють легковий автомобіль для ДСНС: очікувана вартість — понад 1,3 млн грн

Кременчуцький виконавчий комітет замовляє легковий спеціалізований автомобіль на базі автомобіля Haval Dargo (або еквівалент) для потреб Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Очікувана вартість — 1 млн 395 тисяч гривень. Про це стало відомо з системи публічних закупівель Prozorro.
Відомо, що машина має бути повнопривідна, кількість місць для сидіння — не менше 5. Відповідність екологічним нормам — не нижче EURO-5.
Характеристики двигуна:
Крім того, машина повинна мати кольорографічну схему, розпізнавальні знаки, написи. Макет кольорографічного пофарбування попередньо узгоджується із замовником.
Авто мають доставити до 30 квітня.
Нагадаємо, Кременчуцький виконком придбав Toyota Hilux: цього разу постачальника обрали через аукціон.
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