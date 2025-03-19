У Кременчуці замовляють легковий автомобіль для ДСНС: очікувана вартість — понад 1,3 млн грн

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Кременчуцький виконавчий комітет замовляє легковий спеціалізований автомобіль на базі автомобіля Haval Dargo (або еквівалент) для потреб Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Очікувана вартість — 1 млн 395 тисяч гривень. Про це стало відомо з системи публічних закупівель Prozorro.

Відомо, що машина має бути повнопривідна, кількість місць для сидіння — не менше 5. Відповідність екологічним нормам — не нижче EURO-5.

Характеристики двигуна:

Робочий об’єм — не менше 1998 см³.

Конфігурація двигуна — рядна.

Кількість циліндрів — 4.

Потужність — не менше 141 кВт.

Крутний момент — не менше 320 Нм.

Крім того, машина повинна мати кольорографічну схему, розпізнавальні знаки, написи. Макет кольорографічного пофарбування попередньо узгоджується із замовником.

Авто мають доставити до 30 квітня.

Нагадаємо, Кременчуцький виконком придбав Toyota Hilux: цього разу постачальника обрали через аукціон.