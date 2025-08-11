На Полтавщині розпочався третій етап набору фахівців із супроводу ветеранів

Сьогодні, 07:45 Переглядів: 130

У Полтавській області стартував третій етап відбору фахівців, які супроводжуватимуть ветеранів війни, демобілізованих військовослужбовців та їхні родини. Про це повідомили у пресслужбі Полтавської облвійськадміністрації.

Відомо, що нині у громадах області вже працюють понад 60 помічників. Вони допомагають ветеранам адаптуватися до цивільного життя, координують отримання послуг та представляють інтереси сімей загиблих захисників.

Для того, щоб долучитися до команди і стати помічником ветерана, необхідно подати заявку можна до 31 серпня через платформу е-Ветеран. Ознайомитися з усіма деталями та умовами можна за посиланням.

Нагадаємо, невдовзі у Кременчуці на базі лікарні «Кременчуцька» працюєватиме іще один помічник ветерана.