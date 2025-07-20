На Полтавщині тимчасово скасували один із маршрутів приміських поїздів

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На Полтавщині тимчасово скасували один із маршрутів приміських поїздів. Про це повідомили в Укрзалізниці.

Відомо, що мова йде про приміський поїзд № 7014/7013 Полтава-Південна — Огульці — Полтава-Київська. Він тимчасово припиняє рух за маршрутом відсьогодні, із 20 липня.

Причиною таких змін в Укрзалізниці називають тимчасове проведення ремонтних робіт.

Нагадаємо, у зв'язку із ремонтними роботами кілька тижнів тому змінили і розклад поїзда №7011 Полтава-Київська — Гребінка.