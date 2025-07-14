На Полтавщину повертається спека: до +32°С і майже без опадів

Цього тижня на Полтавщині очікується спекотна та переважно суха погода. За даними обласного гідрометеоцентру, денна температура сягатиме +27…+32°C, а вночі буде тепло — від +16 до +21°C.
Синоптики радять уникати тривалого перебування на сонці та слідкувати за зволоженням організму в спеку.
Нагадаємо, що у Полтавській області фіксується тривала відсутність ефективних опадів, що призвело до ґрунтової та повітряної засухи.
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