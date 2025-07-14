На Полтавщину повертається спека: до +32°С і майже без опадів

Вчора, 21:01 Переглядів: 157 Коментарів: 1

Гідрометцентр попереджає про спекотний тиждень із короткочасними грозами в середині

Цього тижня на Полтавщині очікується спекотна та переважно суха погода. За даними обласного гідрометеоцентру, денна температура сягатиме +27…+32°C, а вночі буде тепло — від +16 до +21°C.

15–16 липня — мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-західний 3–8 м/с.

— мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-західний 3–8 м/с. 17–18 липня — можливі локальні короткочасні дощі з грозами, вітер західної чверті 5–10 м/с.

— можливі локальні короткочасні дощі з грозами, вітер західної чверті 5–10 м/с. 19–20 липня — знову сухо, без істотних змін температури.

Синоптики радять уникати тривалого перебування на сонці та слідкувати за зволоженням організму в спеку.

Нагадаємо, що у Полтавській області фіксується тривала відсутність ефективних опадів, що призвело до ґрунтової та повітряної засухи.