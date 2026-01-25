ГО "Захист держави"
Надзвичайні новини, Полтавщина, Війна

У Полтаві після нічної атаки зафіксували пошкодження житлових будинків

Сьогодні, 18:54 Переглядів: 692

 

Раніше була інформація про пошкодження на стадіоні та на одному з підприємств

Унаслідок нічної атаки російських військ у Полтаві вибуховою хвилею пошкоджено житлові будинки та стадіон. Про це повідомила очільниця Полтави Катерина Ямщикова.

За даними медиків, звернень від мешканців до закладів охорони здоров’я не надходило.

Станом на ранок міські служби завершили первинне візуальне обстеження території громади. Зафіксовано пошкодження 5 приватних житлових будинків, серед яких 3 двоповерхові та 2 одноповерхові. Під час поквартирного обходу пошкодження виявили в 11 домоволодіннях та 2 господарських будівлях. Вибуховою хвилею вибило 31 вікно та пошкодило 5 дверей.

Як повідомляє Ямщикова, до ліквідації наслідків залучили всі відповідні служби — загалом 14 працівників і 3 одиниці техніки. На місцях працюють фахівці управління ЖКГ, Київської районної ради, департаменту соціального захисту населення та КП «Декоративні культури».

Наразі триває фіксація пошкоджень, визначається потреба в матеріальному резерві міста та організовується його видача. Комунальники виконують роботи з тимчасового закриття вибитих вікон. Соціальні працівники здійснюють поквартирні обходи, консультують мешканців і надають необхідну допомогу. Заявок на відселення від жителів не надходило.

Також унаслідок падіння уламків ворожого безпілотника пошкоджено місцевий спортивний стадіон.

До робіт першого реагування долучилася гуманітарна місія ООН «Проліска», команда якої вже працює на місці.

Міська влада закликає мешканців, чиє майно зазнало пошкоджень, повідомляти про це міську оперативну службу за телефонами 15-80, 067-158-15-80, 066-286-58-87, а також бути обережними у разі виявлення підозрілих предметів та негайно звертатися до поліції або ДСНС.

Роботи з ліквідації наслідків атаки тривають.

Автор: Яна Гудзь Джерело фото: ілюстративне, архів ТФ
Теги: атака наслідки атаки пошкодження
