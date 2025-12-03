Правоохоронці розшукують свідків смертельної аварії у Карлівці, де загинули двоє сестер

Сьогодні, 11:35 Переглядів: 286

Очевидців просять звертатися до територіального управління Державного бюро розслідувань у Полтаві

Державне бюро розслідувань розшукує свідків смертельної аварії, яка сталася 30 листопада близько 19.30 у Карлівці. Про це повідомили у пресслужбі відомства.

За даними слідства, поліціянт, який перебував за кермом автомобіля Hyundai Tucson, збив двох 17-річних сестер. Від отриманих травм обидві дівчини загинули на місці.

Нині ДБР проводить розслідування за ч. 4 ст. 286-1 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху в стані сп’яніння, що спричинило загибель кількох осіб.

Правоохоронці територіального управління ДБР у Полтаві просить відгукнутися:

водіїв, які у зазначений час проїжджали поблизу місця аварії та мають записи з відеореєстраторів;

очевидців, яким відомі будь-які деталі ДТП.

Контактний номер для надання інформації: 0800-350-352 (1).

У ДБР підкреслюють, що будь-які свідчення можуть допомогти у встановленні повної картини трагедії.

Додамо, що 1 грудня водієві повідомили про підозру, а учора суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.