Правоохоронці розшукують свідків смертельної аварії у Карлівці, де загинули двоє сестер

Державне бюро розслідувань розшукує свідків смертельної аварії, яка сталася 30 листопада близько 19.30 у Карлівці. Про це повідомили у пресслужбі відомства.
За даними слідства, поліціянт, який перебував за кермом автомобіля Hyundai Tucson, збив двох 17-річних сестер. Від отриманих травм обидві дівчини загинули на місці.
Нині ДБР проводить розслідування за ч. 4 ст. 286-1 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху в стані сп’яніння, що спричинило загибель кількох осіб.
Правоохоронці територіального управління ДБР у Полтаві просить відгукнутися:
Контактний номер для надання інформації: 0800-350-352 (1).
У ДБР підкреслюють, що будь-які свідчення можуть допомогти у встановленні повної картини трагедії.
Додамо, що 1 грудня водієві повідомили про підозру, а учора суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.