У Кременчуці викрили грубе порушення правил рибальства: збитки склали понад 260 тис. грн

Сьогодні, 10:48 Переглядів: 165

Порушниками виявилися двоє рибалок, один із них намагався втекти

Учора, 2 грудня, на Кам’янському водосховищі у Кременчуці в районі заливу «Міліметровка» інспектори Полтавського рибоохоронного патруля зафіксували серйозне порушення правил рибальства. Про це повідомили у пресслужбі установи.

За попередніми даними, двоє чоловіків ловили рибу з гумового човна, використовуючи три раколовки — заборонені знаряддя лову. Один із порушників намагався втекти, інформацію про нього передали поліції.

Під час незаконного вилову інспектори вилучили:

133 рибини плітки;

19 плоскирок;

7 раків;

1 верховодку.

Збитки державі інспектори оцінили у 261 тисячі 137 гривень.

На місце події прибула поліція. Правоохоронці вилучили човен, раколовки та незаконно добуті біоресурси. На порушників правоохоронці склали протокол за ч. 4 ст. 85 Кодексу України про адміністративні правопорушення, а кримінальне провадження порушили за ст. 249 Кримінального кодексу України (незаконне зайняття рибним промислом).

Нагадаємо, нещодавно поблизу Горішніх Плавнів виявили браконьєра, який з човна на Дніпрі сітками ловив рибу.