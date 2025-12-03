У Кременчуці викрили грубе порушення правил рибальства: збитки склали понад 260 тис. грн

Порушниками виявилися двоє рибалок, один із них намагався втекти
Учора, 2 грудня, на Кам’янському водосховищі у Кременчуці в районі заливу «Міліметровка» інспектори Полтавського рибоохоронного патруля зафіксували серйозне порушення правил рибальства. Про це повідомили у пресслужбі установи.
За попередніми даними, двоє чоловіків ловили рибу з гумового човна, використовуючи три раколовки — заборонені знаряддя лову. Один із порушників намагався втекти, інформацію про нього передали поліції.
Під час незаконного вилову інспектори вилучили:
133 рибини плітки;
19 плоскирок;
7 раків;
1 верховодку.
Збитки державі інспектори оцінили у 261 тисячі 137 гривень.
На місце події прибула поліція. Правоохоронці вилучили човен, раколовки та незаконно добуті біоресурси. На порушників правоохоронці склали протокол за ч. 4 ст. 85 Кодексу України про адміністративні правопорушення, а кримінальне провадження порушили за ст. 249 Кримінального кодексу України (незаконне зайняття рибним промислом).
