Надзвичайні новини, Полтавщина

У Миргороді поліція затримала 19-річного юнака, підозрюваного у збуті психотропів

Сьогодні, 14:51 Переглядів: 126

 

Йому загрожує від 9 до 12 років позбавлення волі

Поліцейські Миргородщини затримали 19-річного жителя Кіровоградської області, якого підозрюють у зберіганні та незаконному збуті психотропних речовин на території міста. У нього вилучили заборонені речовини та інші докази протиправної діяльності. Юнакові вже повідомлено про підозру. Про це повідомила пресслужба Головного управління Національної поліції в Полтавській області.

Протиправну діяльність юнака викрили дільничні офіцери, слідчі та працівники групи реагування Миргородського райвідділу поліції.

— Слідчі спільно зі спеціалістом-криміналістом вилучили у юнака психотропні речовини й інші докази його незаконної діяльності. Фігуранта затримали. Йому вже повідомили про підозру та обрали запобіжний захід — тримання під вартою, — повідомив начальник Миргородського райвідділу поліції Віталій Ярмолюк.

 
Наразі триває досудове розслідування у кримінальному провадженні, відкритому за ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України — незаконне придбання, зберігання з метою збуту та збут психотропних речовин в особливо великих розмірах. Досудове розслідування здійснюють слідчі Миргородського райвідділу поліції.

Санкція статті передбачає від 9 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що на Полтавщині викрили групу, яка вирощувала й збувала наркотики у великих розмірах. А на Оржиччині у 60-річного чоловіка вилучили майже 6 кг наркотиків.

Автор: Віктор Крук
Теги: поліція Полтавщини психотропи Миргород
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

