У Кременчуці водій Mercedes запропонував патрульним хабар за уникнення штрафу

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 121

25 лиистопада ввечері в Кременчуці патрульні зупинили водія Mercedes-Benz, який порушив вимогу дорожнього знака. Про це повідомили в патрульній поліції міста.

Під час перевірки документів чоловік поклав між ними гроші та таким чином запропонував інспекторам неправомірну вигоду. Патрульні кілька разів попередили водія про кримінальну відповідальність, однак він не відмовився від своєї пропозиції.

Інспектори винесли постанову за ч.1 ст.122 КУпАП (порушення правил дорожнього руху) та викликали слідчо-оперативну групу для фіксації факту пропозиції хабара.

Нагадаємо, нещодавно на Полтавщині засудили чоловіка, який намагався дати хабар поліціянтам, щоб уникнути мобілізації.