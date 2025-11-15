Олена Шуляк
Надзвичайні новини, Полтавщина

На Полтавщині засудили чоловіка, який намагався дати хабар поліціянтам, щоб уникнути мобілізації

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 71

 

За 5000 грн обвинувачений хотів «домовитися», аби його не доставили до ТЦК та СП

На Полтавщині судили чоловіка, який запропонував поліцейським хабар, щоб уникнути мобілізації. Про це стало відомо із вироку Лохвицького районного суду від 12 листопада.

У матеріалах справи зазначено, що подія сталася всередині серпня 2025 року. Близько 21.30 правоохоронці зупинили чоловіка для перевірки документів у місті Заводське Лохвицього району.

Під час перевірки з’ясувалося, що він перебуває в розшуку як військовозобов’язаний, тож його слід доставити до ТЦК та СП. Тоді чоловік запропонував поліцейським 5000 гривень та попросив, щоб його не везли до ТЦК.

На судовому засіданні обвинувачений повністю визнав свою провину. Чоловік пояснив, що мав відстрочку, строк якої закінчився, але питання її продовження «перебуває на розгляді в Полтаві». Також заявив, що боявся застосування сили з боку поліції, оскільки має проблеми зі здоров’ям, і тому вирішив запропонувати хабар.

Ознайомившись із матеріалами справи, суд визнав чоловіка винним за ч. 1 ст. 369 Кримінального кодексу України — пропозиція неправомірної вигоди службовій особі. Йому призначили покарання у вигляді 17  тисяч гривень штрафу.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, як уУ Кременчуці водій пропонував поліцейським хабар, щоб уникнути адміністративної відповідальності.

0
Автор: Яна Гудзь
