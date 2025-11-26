ГО "Захист держави"
Надзвичайні новини

Мешканку Горішніх Плавнів судитимуть за зйомки порно з малолітньою донькою

Сьогодні, 14:52 Переглядів: 251

 За даними слідства, жінка також вчиняла дії сексуального характеру з дитиною

Мешканку Горішніх Плавнів обвинувачують у сексуальних злочинах щодо власної малолітньої доньки та у виготовленні й продажу дитячої порнографії. Про це повідомили в прокуратурі Полтавщини.

За даними слідства, протягом 2023–2025 років жінка вчиняла дії сексуального характеру щодо дитини, а також фіксувала це на телефон і поширювала матеріали в інтернеті.

Під час обшуку правоохоронці вилучили її мобільний телефон. На ньому, за висновками експертизи, виявили фото- й відеофайли, які належать до дитячої порнографії та зберігалися з метою збуту.

У серпні жінці повідомили про підозру. Нині вона перебуває під вартою.

Їй інкримінують:

  • сексуальне насильство щодо особи, яка не досягла 14 років і перебуває з нею у сімейних відносинах (ч.4, ч.6 ст.153 КК України);
  • виготовлення, зберігання з метою збуту та збут дитячої порнографії, учинені повторно (ч.2, ч.3, ч.4 ст.301-1 КК України);
  • примушування малолітньої особи до участі у створенні таких матеріалів.

Нагадаємо, що малолітньою вважається особа до 14 років.

Раніше ми писали, що 6 років за ґратами проведе чоловік, який зґвалтував 13-річну пасербицю.

0
Автор: Руслана Горгола Джерело фото: nzl.theukrainians.org
