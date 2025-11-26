Мешканку Горішніх Плавнів судитимуть за зйомки порно з малолітньою донькою

За даними слідства, жінка також вчиняла дії сексуального характеру з дитиною
Мешканку Горішніх Плавнів обвинувачують у сексуальних злочинах щодо власної малолітньої доньки та у виготовленні й продажу дитячої порнографії. Про це повідомили в прокуратурі Полтавщини.
За даними слідства, протягом 2023–2025 років жінка вчиняла дії сексуального характеру щодо дитини, а також фіксувала це на телефон і поширювала матеріали в інтернеті.
Під час обшуку правоохоронці вилучили її мобільний телефон. На ньому, за висновками експертизи, виявили фото- й відеофайли, які належать до дитячої порнографії та зберігалися з метою збуту.
У серпні жінці повідомили про підозру. Нині вона перебуває під вартою.
Їй інкримінують:
Нагадаємо, що малолітньою вважається особа до 14 років.
