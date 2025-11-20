Олена Шуляк
Надзвичайні новини

ВАКС призупинив розгляд позову про конфіскацію квартири та авто родини ексначальниці податкової Полтавщини

Сьогодні, 08:31 Переглядів: 249

 Провадження зупинили до залучення правонаступника позивача

Вищий антикорупційний суд призупинив розгляд позову Спеціалізованої антикорупційної прокуратури щодо цивільної конфіскації квартири в Києві та двох автомобілів, пов’язаних із виконувачкою обов’язків начальника Головного управління ДПС у Полтавській області Аллою Рябковою та її родичами. Про це повідомляє «Слово і діло».

Як зазначено в ухвалі суду від 14 листопада, провадження зупинили до залучення у справі правонаступника позивача.

Раніше САП подала позов про стягнення в дохід держави активів, які, за даними прокуратури, були набуті родичами Рябкової у 2020–2023 роках без підтверджених законних доходів. Зокрема, сестра посадовиці Оксана Остапець придбала квартиру в Києві, батько Михайло Остапець — автомобіль Land Rover Range Rover Velar 2019 року, а донька Діана Рябкова — Toyota C-HR Hybrid 2022 року.

У САП заявляють, що ці активи були придбані в інтересах керівниці податкової Полтавщини. Сама ж Алла Рябкова заявляла про те, що планує судитись з НАЗК, а дії агентства називала «упередженими».

0
Автор: Руслана Горгола Джерело фото: Полтавська ОВА
Теги: ДПС ВАКС сап судова справа
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

