ВАКС призупинив розгляд позову про конфіскацію квартири та авто родини ексначальниці податкової Полтавщини

Вищий антикорупційний суд призупинив розгляд позову Спеціалізованої антикорупційної прокуратури щодо цивільної конфіскації квартири в Києві та двох автомобілів, пов’язаних із виконувачкою обов’язків начальника Головного управління ДПС у Полтавській області Аллою Рябковою та її родичами. Про це повідомляє «Слово і діло».
Як зазначено в ухвалі суду від 14 листопада, провадження зупинили до залучення у справі правонаступника позивача.
Раніше САП подала позов про стягнення в дохід держави активів, які, за даними прокуратури, були набуті родичами Рябкової у 2020–2023 роках без підтверджених законних доходів. Зокрема, сестра посадовиці Оксана Остапець придбала квартиру в Києві, батько Михайло Остапець — автомобіль Land Rover Range Rover Velar 2019 року, а донька Діана Рябкова — Toyota C-HR Hybrid 2022 року.
У САП заявляють, що ці активи були придбані в інтересах керівниці податкової Полтавщини. Сама ж Алла Рябкова заявляла про те, що планує судитись з НАЗК, а дії агентства називала «упередженими».
