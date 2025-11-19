Не ставай «грошовим мулом»: поліція застерігає українців від передачі своїх банківськіх карток чи рахунків іншим особам

Таким способом зловмисники втягують громадян у злочинні схеми відмивання крадених грошей та фінансування тероризму
Останнім часом в Україні поширились пропозиції винагороди за користування банківською карткою. Поліція застерігає громадян не передавати дані своїх банківських карток чи рахунків іншим особам. Зловмисники можуть використовувати їх для переказів крадених коштів, щоб приховати їхнє джерело надходження, залишаючись в тіні. Таким чином вони втягують українців у незаконні фінансові операції. Про це повідомили в Національній поліції України.
Людей, які за гроші передають свої картки чи рахунки іншим, називають «грошовими мулами» або дропами. Такі картки та рахунки злочинці використовують для переказів крадених коштів, щоб приховати їхнє джерело надходження,
Також рахунки дропів можуть використовувати для ухилення від сплати податків і переміщення грошей, викрадених з рахунків інших людей.
Поліція закликала ігнорувати пропозиції роботи, якщо в описі вакансії:
У майбутньому в таких осіб можуть виникнути проблеми з доступом до банківських послуг усіх банків чи вони матимуть проблеми при працевлаштуванні через «пляму» на репутації.
Окрім цього власники рахунків або карток можуть втратити всі свої заощадження через шахрайські операції, навіть якщо вони не будуть залучені до кримінальної справи.
У поліції наголошують, що стати «грошовим мулом» — це не просто проблема з законом, це проблема моральності.
У поліції пояснюють, якщо ви отримали пропозицію стати «грошовим мулом» (дропом) — повідомте про це кіберполіцію за посиланням, а також негайно зверніться до банку та заблокуйте свій рахунок.
Нагадаємо, нещодавно ми повідомляли, що у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який передбачає створення «реєстру дропів» для посиленого контролю за фінансовими операціями. Ця ініціатива спрямована на боротьбу з нелегальним обігом коштів та зменшення використання платіжної інфраструктури злочинцями. Він передбачає обмеження кількості карток та платежів для «грошових мулів».
