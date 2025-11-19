Не ставай «грошовим мулом»: поліція застерігає українців від передачі своїх банківськіх карток чи рахунків іншим особам

Останнім часом в Україні поширились пропозиції винагороди за користування банківською карткою. Поліція застерігає громадян не передавати дані своїх банківських карток чи рахунків іншим особам. Зловмисники можуть використовувати їх для переказів крадених коштів, щоб приховати їхнє джерело надходження, залишаючись в тіні. Таким чином вони втягують українців у незаконні фінансові операції. Про це повідомили в Національній поліції України.

Людей, які за гроші передають свої картки чи рахунки іншим, називають «грошовими мулами» або дропами. Такі картки та рахунки злочинці використовують для переказів крадених коштів, щоб приховати їхнє джерело надходження,

— Такі платіжні засоби використовують як транзитні для проведення переказів на різні суми між іншими рахунками. Кошти, які проходять через рахунок дропа, можуть бути отримані злочинним шляхом, зокрема — торгівлею наркотиками, людьми, зброєю та іншим, — зауважили в поліції.

Також рахунки дропів можуть використовувати для ухилення від сплати податків і переміщення грошей, викрадених з рахунків інших людей.

— Зазвичай, дропів шукають серед осіб, які прагнуть легкого заробітку або перебувають у скрутному фінансовому становищі. Найпоширенішим способом пошуку «грошових мулів» є пропозиції «роботи», — наголошують в кіберполіції.

Поліція закликала ігнорувати пропозиції роботи, якщо в описі вакансії:

вказана необхідність переказувати гроші між рахунками;

немає інших вимог до кандидата (освіта, робочі обов’язки і т. д.);

заманюють великими доходами при малих зусиллях, не передбачають особистого контакту з роботодавцем, а лише через онлайн-сервіси.

— Також зловмисники можуть маскувати пропозиції роботи під вакансії в реальних і відомих компаніях. Відмовтеся від такої «роботи», якщо інформацію про компанію не змогли знайти в інтернеті, або на її офіційному сайті відсутня інформація про роботу, — йдеться в повідомленні.

Чому це небезпечно

— Навіть якщо людина не усвідомлює своєї участі в злочині, вона однаково може бути притягнута до кримінальної відповідальності за співучасть у незаконних діях або фінансуванні тероризму, — пояснюють в поліції.

У майбутньому в таких осіб можуть виникнути проблеми з доступом до банківських послуг усіх банків чи вони матимуть проблеми при працевлаштуванні через «пляму» на репутації.

Окрім цього власники рахунків або карток можуть втратити всі свої заощадження через шахрайські операції, навіть якщо вони не будуть залучені до кримінальної справи.

У поліції наголошують, що стати «грошовим мулом» — це не просто проблема з законом, це проблема моральності.

— Уникати участі в злочинних схемах — це відповідальний крок заради власної безпеки. Не будь прикриттям для злочинців. Не ставай співучасником злочину! — закликають правоохоронці.

У поліції пояснюють, якщо ви отримали пропозицію стати «грошовим мулом» (дропом) — повідомте про це кіберполіцію за посиланням, а також негайно зверніться до банку та заблокуйте свій рахунок.

Нагадаємо, нещодавно ми повідомляли, що у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який передбачає створення «реєстру дропів» для посиленого контролю за фінансовими операціями. Ця ініціатива спрямована на боротьбу з нелегальним обігом коштів та зменшення використання платіжної інфраструктури злочинцями. Він передбачає обмеження кількості карток та платежів для «грошових мулів».

