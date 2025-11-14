У Кременчуці патрульні виявили водія з підробленим посвідченням

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 165

Документ знайшли під час зупинки авто в комендантську годину

Під час комендантської години патрульні зупинили автомобіль ВАЗ. Під час перевірки документів інспектори помітили, що посвідчення водія має ознаки підроблення. Про це повідомила пресслужба поліції Полтавщини.

Через підозру у скоєнні кримінального правопорушення поліцейські викликали слідчих для встановлення всіх обставин.

У патрульній поліції нагадують, що єдиний офіційний спосіб отримати посвідчення водія — пройти навчання в акредитованій автошколі та скласти іспити в сервісному центрі МВС.

Використання фальшивих документів карається за ст.358 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що у Кременчуці судили військового за купівлю підробного водійського посвідчення.

Раніше ми повідомляли, що у Кременчуці виявили схему з підкупом за водійські права: слідчі провели обшук у сервісному центрі МВС.