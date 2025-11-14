У Кременчуці патрульні виявили водія з підробленим посвідченням

Під час комендантської години патрульні зупинили автомобіль ВАЗ. Під час перевірки документів інспектори помітили, що посвідчення водія має ознаки підроблення. Про це повідомила пресслужба поліції Полтавщини.
Через підозру у скоєнні кримінального правопорушення поліцейські викликали слідчих для встановлення всіх обставин.
У патрульній поліції нагадують, що єдиний офіційний спосіб отримати посвідчення водія — пройти навчання в акредитованій автошколі та скласти іспити в сервісному центрі МВС.
Використання фальшивих документів карається за ст.358 Кримінального кодексу України.
