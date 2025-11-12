У Полтаві вантажівка наїхала на пішохідку — жінка загинула

Дорожньо-транспортна пригода сталася 12 листопада близько 15.00 на вулиці Шевченка у Полтаві. Поліція встановлює обставини події.

Про це повідомила пресслужба головного управління Національної поліції в Полтавській області.

За попередньою інформацією слідства, вантажний автомобіль МАЗ під керуванням 42-річного водія, наїхав на 68-річну пішохідку. Унаслідок ДТП жінка отримала тілесні ушкодження, від яких загинула.

Обставини та причини ДТП з’ясовує слідство.

