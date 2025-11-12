На Полтавщині автівка збила пішоходку — травмовану жінку госпіталізували

Сьогодні, 09:01 Переглядів: 150

11 листопада близько 17.00 на автодорозі Київ-Харків-Довжанський поблизу села Вільшанка Лубенської територіальної громади сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомила пресслужба головного управління Національної поліції в Полтавській області.

За попередньою інформацією слідства, автомобіль Kia Rio, під керуванням 56-річного водія, наїхав на 69-річну пішоходку. Жінка отримала тілесні ушкодження, її доставили у Лубенську лікарню інтенсивного лікування.

За цим фактом вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

На місці події працюють слідчі Головного управління поліції Полтавщини та слідчо-оперативна група поліції Лубенщини, які встановлюють всі обставини та причини ДТП.

