На Полтавщині чоловіка засудили до довічного ув’язнення за зґвалтування та вбивство дружини

Сьогодні, 11:29

Жителя Миргородського району засудили до довічного позбавлення волі за зґвалтування та вбивство дружини. Вирок ухвалили суди трьох інстанцій, підтвердивши позицію прокурорів Миргородської окружної, Полтавської обласної та Офісу Генерального прокурора. Про це повідомила пресслужба прокуратури Полтавької області.

Трагедія сталася у липні 2021 року. За даними слідства, чоловік систематично бив і знущався з дружини. Коли 24-річна жінка не витримала насильства й звернулася до поліції, чоловік дізнався про це, підстеріг її дорогою додому, змусив піти з ним у садок, де зґвалтував і задушив.

Наступного дня зловмисника затримали. Його визнано винним у зґвалтуванні, що спричинило тяжкі наслідки, та в умисному вбивстві, скоєному з метою приховати злочин, поєднаному зі зґвалтуванням (ч.ч. 2, 5 ст.152, п.п. 9, 10 ч.2 ст.115 Кримінального кодексу України).

Без матері залишилися двоє малолітніх дітей.

