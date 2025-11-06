Державі повернули понад 160 гектарів лісу на Полтавщині

Прокуратура домоглася повернення державі понад 160 гектарів лісових земель у Миргородському районі Полтавщини, які тривалий час перебували в оренді приватного товариства. Про це повідомила пресслужба прокуратури.

Як встановили прокурори, ще у 2006 році Великобагачанська райдержадміністрація передала ділянки в оренду за символічною платою — від 6 до 42 гривень. Орендар не сплачував навіть цих коштів і роками користувався лісом без документів, догляду та контролю. У лісовому масиві відбувалися хаотичні рубки, а землевпорядна документація взагалі не виготовлялася.

Через систематичні порушення прокуратура подала позов до Господарського суду Полтавської області, який задовольнив вимоги про розірвання договорів оренди та повернення земель лісового фонду у власність держави.

Після набрання рішенням законної сили прокурори ініціювали виготовлення землевпорядної документації. На сьогодні ці ділянки внесено до Державного земельного кадастру, а право власності зареєстровано за Полтавською обласною військовою адміністрацією. Надалі землю планують передати у постійне користування державному лісогосподарському підприємству «Ліси України».

Нагадаємо, що у рамках осінньої посадкової кампанії на Полтавщині планують висадити понад 550 га лісу.