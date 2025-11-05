У Кременчуці 11 водіїв утекли з місця ДТП за жовтень: сімох уже розшукали

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 79

Поліція нагадує: втеча з місця аварії лише посилює відповідальність

Патрульна поліція Кременчука повідомила, що протягом жовтня в місті 11 водіїв залишили місце дорожньо-транспортної пригоди. Із них 7 уже розшукали, а ще 4 особи встановлюють.

Правоохоронці нагадують, що водій, який став учасником або винуватцем ДТП, зобов’язаний негайно зупинити транспортний засіб і залишатися на місці події. У разі втечі з місця аварії відповідальність лише зростає.

За ст.122-4 КУпАП (залишення місця ДТП) передбачено штраф 3400 грн, або позбавлення права керування на 1–2 роки, або адміністративний арешт на 10–15 діб.

За ст.124 КУпАП (вчинення ДТП) — штраф 850 грн або позбавлення права керування на строк від 6 місяців до 1 року.

Поліція закликає водіїв бути відповідальними та не залишати місце пригоди, навіть якщо пошкодження незначні.

