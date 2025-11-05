У Кременчуці 11 водіїв утекли з місця ДТП за жовтень: сімох уже розшукали

Патрульна поліція Кременчука повідомила, що протягом жовтня в місті 11 водіїв залишили місце дорожньо-транспортної пригоди. Із них 7 уже розшукали, а ще 4 особи встановлюють.
Правоохоронці нагадують, що водій, який став учасником або винуватцем ДТП, зобов’язаний негайно зупинити транспортний засіб і залишатися на місці події. У разі втечі з місця аварії відповідальність лише зростає.
Поліція закликає водіїв бути відповідальними та не залишати місце пригоди, навіть якщо пошкодження незначні.
Нагадаємо, нещодавно на Полтавщині вантажівка на смерть збила жінку та поїхала з місця ДТП.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.