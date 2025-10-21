На Полтавщині вантажівка на смерть збила жінку та поїхала з місця ДТП

Поліція менш ніж за годину розшукала водія вантажівки, який скоїв аварію

Сьогодні, 21 жовтня, близько 11.00 у місті Кобеляки сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомили у пресслужбі поліції Полтавської області.

За попреедніми даними, на проїзній частині однієї з вулиць місцеві мешканці виявили тіло жінки без ознак життя. На місце події прибули правоохоронці. Вони встановили, що загиблою виявилася 57-річна місцева жителька, її на смерть збив водій вантажівки та зник із місця події.

До розшуку водія долучили оперативників карного розшуку, аналітиків та патрульні наряди області. Менш ніж за годину поліцейські зупинили вантажівку DAF поблизу міста Решетилівка. За кермом був 63-річний чоловік.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України — порушення правил дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого. Наразі тривають слідчі дії.

