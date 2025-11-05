У Полтаві зіткнулися три автомобілі: до лікарні потрапила водійка Skoda

Сьогодні, 12:31 Переглядів: 213

Аварія сталася на перехресті вулиць Великорогізянської та Героїв Крут

4 листопада близько 12.40 у Полтаві на перехресті вулиць Великорогізянської та Героїв Крут сталася дорожньо-транспортна пригода за участю трьох авто. Про це повідомили у поліції Полтавщини.

За попередньою інформацією, Audi Q5, під керуванням 58-річної водійки, зіткнулася з автомобілем Skoda Kodiaq, яким керувала 62-річна жінка. Від удару Skoda врізалася в Toyota Land Cruiser, якою керував 55-річний водій.

Унаслідок ДТП травми отримала водійка Skoda, її госпіталізували. Інші учасники аварії не постраждали.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.1 ст.286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесні ушкодження).

Причини та обставини аварії з’ясовують правоохоронці.

Нагадаємо, вчора у Кременчуці патрульні спіймали двох нетверезих водіїв за ніч.