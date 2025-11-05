У Кременчуці патрульні спіймали двох нетверезих водіїв за ніч

Уночі патрульні Кременчука під час патрулювання на вулиці Вагонній зупинили автомобіль BMW, водій якого порушив правила дорожнього руху. Про це повідомили в патрульній поліції міста.
Під час спілкування поліцейські помітили у чоловіка ознаки алкогольного сп’яніння. Він погодився пройти огляд за допомогою приладу Drager, який показав 0,79 проміле.
Інспектори відсторонили водія від керування та склали адміністративні матеріали:
За нічну зміну патрульні виявили двох водіїв, які керували автомобілями з ознаками сп’яніння.
Нагадаємо, нещодавно у Кременчуці п’яний водій пропонував патрульним хабар.
