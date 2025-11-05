ГО "Захист держави"
Надзвичайні новини

У Кременчуці патрульні спіймали двох нетверезих водіїв за ніч

Сьогодні, 11:29

 Один із кермувальників мав 0,79 проміле алкоголю в крові

Уночі патрульні Кременчука під час патрулювання на вулиці Вагонній зупинили автомобіль BMW, водій якого порушив правила дорожнього руху. Про це повідомили в патрульній поліції міста.

Під час спілкування поліцейські помітили у чоловіка ознаки алкогольного сп’яніння. Він погодився пройти огляд за допомогою приладу Drager, який показав 0,79 проміле.

Інспектори відсторонили водія від керування та склали адміністративні матеріали:

  • протокол за ч.1 ст.130 КУпАП (керування транспортом у стані сп’яніння);
  • постанову за ч.2 ст.122 КУпАП (порушення правил користування попереджувальними сигналами).

За нічну зміну патрульні виявили двох водіїв, які керували автомобілями з ознаками сп’яніння.

Нагадаємо, нещодавно у Кременчуці п’яний водій пропонував патрульним хабар.

Автор: Руслана Горгола
Вверх