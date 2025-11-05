На Полтавщині сталася пожежа в закладі: врятували трьох людей, одна людина постраждала

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 0

Займання сталося в селі Клюсівка Новосанжарської громади близько третьої ночі

У ніч на 4 листопада, близько 3.14, у селі Клюсівка Полтавського району загорівся заклад на провулку Сонячному. Про це стало відомо із оперативного зведення Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Полтавській області.

На місце прибули рятувальники 26-ї державної пожежно-рятувальної частини та місцева пожежна команда села Мала Перещепина. Через сильне задимлення вогнеборці працювали в апаратах захисту органів дихання.

Унаслідок пожежі врятували трьох людей, ще одна людина травмована. Вогонь знищив внутрішнє облицювання стін на площі 50 м², одне вікно, п’ять дверей і частину майна. Пошкоджено ще близько 200 м² облицювання та чотири вікна.

Будівлю вдалося врятувати від повного знищення. Причину займання наразі встановлюють фахівці.

