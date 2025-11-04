На Полтавщині у гуртожитку сталася пожежа: постраждав чоловік

Сьогодні, 4 листопада, близько 04.00 в одному з гуртожитків Новосанжарської громади сталася пожежа. Про це повідомили у поліції Полтавщини.
Унаслідок загоряння постраждав 38-річний чоловік, який там проживав. Його госпіталізували до лікарні. Інших жителів гуртожитку вдалося вчасно евакуювати, жертв немає.
За попередньою інформацією, пожежа виникла в одній із кімнат через паління у ліжку. Поліціянти та рятувальники з’ясовують обставини події.
У поліції закликають громадян дотримуватись правил пожежної безпеки, не залишати без нагляду опалювальні прилади й обережно поводитись з вогнем та сигаретами.
Нагадаємо, нещодавно на Полтавщині вночі під час пожежі загинула 85-річна жінка.
