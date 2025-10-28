На Полтавщині вночі під час пожежі загинула 85-річна жінка

У ніч на 27 жовтня в селі Нижній Булатець Лубенської громади сталася пожежа у житловому будинку. Про це повідомили у поліції Полтавщини.
Близько 1.00 рятувальники повідомили про загоряння до Лубенського райвідділу поліції. На місце виїхали слідчо-оперативна група, криміналісти та працівники ДСНС.
Після ліквідації пожежі у будинку знайшли тіло господині — 85-річної місцевої жінки. Тіло направили на судово-медичну експертизу, щоб встановити причину смерті.
За фактом події слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.2 ст. 270 Кримінального кодексу України — порушення вимог пожежної безпеки, що призвело до загибелі людини.
