На Полтавщині на подвір’ї приватного будинку стався вибух: пошкоджено дім і авто

Сьогодні, 11:33

Поліція з’ясовує, хто кинув вибухівку у двір 58-річного чоловіка

Ввечері 25 жовтня у селі Піски Миргородського району на подвір’ї приватного будинку стався вибух. Про це повідомили у поліції Полтавщини.

За словами правоохоронців, близько 22.00 невідома особа кинула вибуховий предмет на територію домогосподарства 58-річного місцевого жителя. Вибух пролунав біля будинку. Постраждалих немає.

Пошкоджено фасад, вікна житлового будинку та автомобіль, який стояв на подвір’ї. З місця події вилучили речові докази та направили їх на експертизу. Нині поліціянти встановлюють особу, причетну до вибуху.

За цим фактом правоохороонці відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст. 194 Кримінального кодексу України — умисне пошкодження майна, вчинене вибухом або іншим небезпечним способом.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до десяти років.

