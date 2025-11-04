ГО "Захист держави"
Надзвичайні новини, Полтавщина, Війна

На Полтавщині чоловік двічі відмовився від проходження ВЛК — вирок суду

Сьогодні, 14:02 Переглядів: 264

 

За ухилення від військового обліку обвинувачений заплатить понад 5 тисяч гривень штрафу

На Полтавщині судили чоловіка, який двічі відмовився проходити військово-лікарську комісію. Про це йдеться у вироку Карлівського районного суду від 31 жовтня.

У матеріалах справи зазначено, що 12 жовтня 2025 року обвинувачений відмовився проходити ВЛК у приміщенні територіального центру комплектування. Про цей факт склали відповідний акт.

Згодом, 24 жовтня, він повторно відмовився від отримання повістки й проходження медкомісії. Поважних причин для цього не мав.

Під час розгляду справи обвинувачений повністю визнав провину, погодився на спрощений розгляд без своєї участі та попросив призначити штраф.

Суд визнав його винним у скоєнні кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 337 Кримінального кодексу України — ухилення від військового обліку або навчальних зборів, і призначив покарання у вигляді штрафу 5 100 гривень.

Нагадаємо, нещодавно на Полтавщині судили ще одного чоловіка за відмову від проходження ВЛК: той заявив, що його били і зламали ребро.

0
Автор: Яна Гудзь
Теги: суд вирок суду ВЛК відмова
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

