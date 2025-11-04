На Полтавщині перекинувся BMW: троє пасажирів потрапили до лікарні

3 листопада близько 14.50 на автодорозі Київ–Харків, неподалік села Нова Диканька Решетилівської громади, сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомили у поліції Полтавщини.

За попередньою інформацією, автомобіль BMW X5 під керуванням 35-річного водія зіткнувся з відбійником і перекинувся.

Унаслідок аварії травми отримали троє пасажирів — двоє 22-річних чоловіків та один 23-річний. Постраждалих госпіталізували, а водій не постраждав.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.1 ст.286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесні ушкодження).

Причини та обставини ДТП встановлюють правоохоронці.

