Прикордонники затримали трьох чоловіків з Полтавщини, які хотіли потрапити до Румунії через гори

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 226

Троє чоловіків з Полтавщини намагалися нелегально перейти кордон з Румунією: їх затримали поблизу кордону. Про це повідомили у пресслужбі Західного регіонального управління Держприкордонслужби України.

Відомо, що оперативники отримали інформацію про намір чоловіків перетнути державний кордон поза пунктом пропуску. Попри складні погодні умови, вони вирушили гірським маршрутом, орієнтуючись за електронною картою з телеграм-каналу.

Прикордонники зупинили порушників неподалік кордону. Затриманими виявилися троє чоловіків 34, 43 та 44 років.

Відносно них склали адміністративні матеріали. Прикордонна служба проводить заходи для встановлення організаторів незаконної схеми.

Нагадаємо, нещодавно прикордонники затримали жителя Полтавщини, який планував втекти до Молдови за $8000.