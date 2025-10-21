Прикордонники затримали жителя Полтавщини, який планував втекти до Молдови за 8000 $

Чоловік намагався нелегально перетнути державний кордон, але його зупинили на шляху до Молдови

На кордоні з Молдовою зупинили жителя Полтавщини, який незаконно хотів покинути Україну. Про це інформують у пресслужбі Західного регіонального управління Держприкордонслужби.

Відомо, що 27-річний житель Полтавщини знайшов «провідника» через телеграм-канал і погодився заплатити 8000 доларів за незаконне переправлення.

До організації втечі був залучений громадянин Молдови, який на власному авто мав довезти порушника до кордону, вказати маршрут і повернутися через пункт пропуску.

Під час руху до держрубежу прикордонники зупинили автомобіль та затримали обох чоловіків. На українця склали адміністративні матеріали. Тривають заходи з встановлення організатора схеми.

